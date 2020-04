SIDI BEL ABBES : Les habitants du Campo appellent à l'aide

Plusieurs habitants de l'ancien domaine agricole "Abdessamad", du lieudit communément ''Campo" de Sidi Bel Abbès, ne cessent ces jours, marqués par la propagation du Coronavirus, de faire part de la situation sociale délabrée qu'ils traversent perpétuellement, au grand dam des autorités locales. Ils craquent donc et dénoncent pêle-mêle, l'état de leurs habitations, le manque d'entretien extérieur, le chômage endémique, leur mise à l'oubli et....le manque de vivres et de ressources de subsistance. "Nous n'avons de cesse, lancé des appels S.O.S en direction des responsables mais aussi aux âmes charitables, les priant de venir en urgence à notre aide, déclaraient non sans inquiétude, certains pères de familles. Mais en vain, nos élus et autres responsables ne nous ont jamais prêté oreille attentive, sous prétexte que nous occupons actuellement des habitations illicites". D'autres renchérissent: "Nos enfants meurent de faim après que leurs pères aient cessé leur travail journalier, en raison de cette crise sanitaire ". Des interlocutrices se disant veuves et démunies, déclarent avoir perdu espoir et versé depuis longtemps dans les affres de la souffrance et l'affliction. "Ici, nous manquons tellement de tout que l'exaspération a atteint son comble", ont-elles conclu avec regrets et amertume.