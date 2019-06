SIDI BEL ABBES : Les habitants d’Oued Mabtouh réclament un C.E.M

Dans une lettre collective dûment rédigée et signée, des dizaines de citoyens de Oued Mabtouh, une petite localité qui semble renaître de ses cendres et qui dépend de Boudjebha Bordj, à 30 km à l'est de Sidi Bel Abbes, se déclarent depuis longtemps être en attente de la réalisation d'un C.E.M dans le village.''C'est une revendication légitime qui nous tenait et nous tient toujours à coeur, soulignent-ils aux premiers responsables de la daïra de Sfisef et ceux de la Wilaya à qui nous avons adressé moult requêtes afin de pouvoir lancer le projet en question". Et de poursuivre :"Nous vous faisons savoir que nos enfants scolarisés au CEM du chef -lieu de commune, souffrent les martyrs, tout au long de l'année, en effectuant le long trajet de 20 km en aller-retour et surtout, en versant dans les affres de la déperdition scolaire ,ajoutant à ces problèmes quotidiens auxquels sont confrontées nos progénitures au cours de leurs déplacements, notamment le problème d'ordre sécuritaire, à surgir à tout moment dans cette zone enclavée à relief trop accidenté.