SIDI BEL ABBES : Les éleveurs du Sahara fuient la sécheresse

La Wilaya de Sidi Bel Abbes fait face actuellement à un exode massif des éleveurs venus des wilayas éloignées du grand sud algérien. "Ce phénomène, diront certains d'entre eux, s'étendrait même jusqu'à la partie nord de la "Mekerra ", et est accentué par les conséquences d'une sécheresse qui aurait frappé durement les régions de Naâma, El Bayadh, Djelfa et à laquelle nous n'avons pu résister en raison donc de la faiblesse des pluviométries susceptible d'irriguer nos pâturages mais aussi et surtout à cause des effets résultant de la désertification. D'autres nomades justifient leur avancée vers le Nord et notamment dans la wilaya de Sidi bel Abbes, par la flambée brusque des prix ou le manque criard des aliments de bétail " qui feraient l'objet, ces jours, de toutes les spéculations.