SIDI BEL ABBES : Les éleveurs de Taoudmout rejettent le premier lot de vaccins

Les dizaines d'éleveurs de la commune de Taoudmout, à vocation agro –pastorale située à110 km au sud- est de Sidi Bel Abbès, ont réagi brutalement à l'arrivée des vétérinaires et autres émissaires des services agricoles, venus leur distribuer 900 doses de vaccins seulement contre cette maladie qui fait rage. Ils ont refusé catégoriquement ce nombre insignifiant de vaccins, loin de suffire à leurs besoins réels, eux qui sont actuellement en possession d'une ressource ovine estimée à 25.000 têtes. Le siège de la mairie aurait été même assiégé par les mécontents se disant tournés, voire ridiculisés par les responsables des services concernés qui leur ont manqué d'honneur et de respect, en leur fournissant 900 doses pour 25 000 têtes ovines. ''Le produit que vous nous apportez aujourd'hui, serait d'ailleurs destiné à la fièvre aphteuse et non à la peste des petits ruminants (PPR),ont lancé certains d'entre eux, visiblement irrités. Et d'ajouter: «Face au ravage que notre cheptel subit, nous avons, à maintes reprises, fait appel aux différents services agricoles et administratifs pour venir constater de visu les dégâts et nous apporter l'aide nécessaire, en matière de vaccination. Mais en vain, nos bêtes toujours non vaccinées, risquent encore le pire du fait que la situation engendrée par la peste ovine, s’aggrave de jour en jour". Sollicités par téléphone, des responsables de la Daïra de Mérine dont relève Taoudmout, ont souligné que le vaccin contre la P.P.R permettant de contenir la propagation de l'épidémie, serait disponible tout prochainement.