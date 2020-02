SIDI BEL ABBES : Les éleveurs de Marhoum réclament une pompe à eau

Des dizaines d'éleveurs de la Daïra de Marhoum,110 km au sud de Sidi Bel Abbès , se déclarent dans le désarroi ces jours caractérisés par une dure sécheresse. Ils ne cessent de lancer des appels de détresse aux autorités locales et de wilaya, leur faisant part de tous les sentiments d'inquiétude et de désespoir, face au spectre du manque d'eau potable. "Nous demandons aux responsables, diront-ils , d'équiper le seul puits, situé au lieu dit Srir, d'une pompe à eau ,servant d'appui et de soutènement, afin de pouvoir puiser et récupérer facilement l'eau dont nous avons extrêmement besoin et pour laquelle nous sommes contraints de parcourir chaque jour , près de 20 km en aller et retour à travers cette vaste région devenue hostile".