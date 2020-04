SIDI BEL ABBES : Les éboueurs à pied d'œuvre à Télagh

''Malgré la propagation du Covid-19 ayant fait 42 cas confirmés, et au moment où la population observe de nuit, avec respect le confinement sanitaire en ces moments ramadanedques , les éboueurs de Télagh ne lâchent pas prise et travaillent d'arrache-pied dans des conditions difficiles, diront au bout du fil, des chefs d'associations et autres organisations locales. ''Scindés en équipes, avec des outils et moyens de protection limités, ces collecteurs d'ordures ménagères, se trouvant sur le front ,au même titre que le corps soignant des établissements hospitaliers, semblent braver la mort, parcourant l'ensemble des rues, artères de la ville ainsi que le quartier populeux Sidi Ahmed, dit communément "Guitna".

Les populations locales et riveraines, selon nos interlocuteurs ,tiennent avec insistance à remercier infiniment ces ramasseurs de déchets ménagers.