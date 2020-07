SIDI BEL ABBES : Les corps sans vie de 2 frères repêchés de l'oued Sarno

Les corps sans vie de deux frères M.G.B 26 ans et M.G.Z 20 ans, ont été repêchés dans l'après-midi de jeudi 23 juillet 2020, de l'oued Sarno,à Dellahim commune de Sidi Hamadouche, apprend-on d'un communiqué officiel de la cellule d'information et des relations publiques de la Direction de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Alertés par des riverains au moyen du numéro vert 10/21, les éléments de l'unité de Aïn El Berd ainsi que l'équipe des plongeurs de Sidi Bel Abbès, sont intervenus promptement mais c'était malheureusement peine perdue. Ils ont réussi à repêcher les corps inertes des deux infortunés frères pour les transporter vers la morgue du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’ du chef- lieu de wilaya. Une enquête aurait été déclenchée par les éléments de la gendarmerie nationale afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce double drame familial.