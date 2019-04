SIDI BEL ABBES : Les contractuels du CHU manifestent

Des dizaines de travailleurs contractuels du C.H.U Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbès, ont organisé, en début de la semaine en cours, un sit-in devant le service des ressources humaines du centre hospitalo-universitaire, à l'issue de l'affichage de la liste des heureux participants au concours externe. Ces travailleurs exemptés du contrat, déclaraient avoir de tous temps cherché un emploi constant, ''mais en vain, toutes les portes semblent fermées, la chance ne nous a pas souri''. Et comme aucun responsable n’a prêté une oreille attentive à leur dernier mouvement de contestation, ils ont réorganisé le mardi, un second sit-in devant le siège de la wilaya, tout en comptant sur la compréhension du wali ,M. Ahmed Abdelhafid Sassi,et notamment sur son sens de communication et de réceptivité. Brandissant drapeaux et banderoles, les mécontents n'ont pas cessé de faire part des affres de l'injustice auxquels ils sont confrontés aux maux de la corruption et du favoritisme qui gangrènent l'administration locale, au point de voir un jour, des travailleurs avec près de 30 ans d'expérience mis finalement en retraite forcée, avec un salaire modique ne dépassant point les 6000,00 da. D'autres tenaient à rappeler qu'ils figureraient dans la catégorie des travailleurs à temps partiel,ne devant dépasser les 05 heures, néanmoins, ils se trouvent contraints de trimer jusqu'à 08 heures ,faute de contrôle et de suivi Encore une fois et par malheur, ils n'ont pu être reçus par le chef de l'exécutif du fait qu'à ces moments ,il se trouvait dans la Daïra d'Aïn El Berd,pour une visite d'inspection et de travail.