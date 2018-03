SIDI BEL ABBES : Les commerçants de la coupole observent un sit-in devant la wilaya

De nombreux commerçants en activité dans la coupole de Sidi Bel Abbès, n'ont rien fait de mieux, lundi dernier, que de baisser rideau et d'aller s'attrouper devant le siège de la mairie pour observer un sit-in et faire part de leur colère. ''La location mensuelle de nos locaux commerciaux, s'écriaient certains d'entre eux, est passée de 2000,00 à 8000,00 ; c’est une hausse vertigineuse que nous ne pourrions en aucun cas accepter du fait qu'elle vient d'être appliquée sans que nous soyons avisés au préalable". D'autres intervenants ajoutaient: " le prix de location de nos locaux de commerces, dépend pourtant de leur modique rentabilité journalière. Nous réclamons donc la présence immédiate des premiers responsables de la Wilaya, pour un dialogue nous permettant de faire le point sur nos activités professionnelles et ce, en vue d'un éventuel dénouement heureux, sur une hypothétique révision du prix de location, synonyme de réduction''. Les organisateurs du mouvement ont été contraints par la pluie battante, de se disperser sans encombre, jurant par tous les saints d'y revenir prochainement jusqu'à ce que justice soit faite.