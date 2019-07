SIDI BEL ABBES : Les citoyens de Taoudmout ferment le siège de la mairie

Les citoyens de Taoudmout chef-lieu de commune à vocation agro-pastorale, située à environ 110 km au sud-est de Sidi Bel Abbès, ont procédé à la fermeture pure et simple du siège de la mairie après avoir sommé les travailleurs de quitter leurs bureaux et éviter tout débordement, apprend-on d'une source bien informée. Un rassemblement aurait été ensuite organisé devant l'enceinte pendant lequel les mécontents, en majorité de jeunes habitants, n'ont cessé de réclamer la présence des premiers responsables afin de leur soulever toutes les revendications leur tenant à cœur. Contactés au téléphone, certains d'entre eux ont motivé leur action, tenue pacifiquement, par le fait qu'ils traversent depuis longtemps une situation embarrassante qui les ferait souffrir le calvaire infernal. Les représentants des protestataires dénoncent en premier lieu les affres du laisser-aller, des absences fréquentes et /ou des retards dans lesquels verse le maire qui habite d'ailleurs, dans la wilaya de Saida. D'autres ont fait part de leur courroux face aux sentiments de mutisme dont feraient part élus et responsables locaux à l'égard des lots de terrains non encore distribués ,de l'électrification rurale tardant à voir le jour mais aussi et surtout de certains projets attribués contrairement à la réglementation en vigueur. Ce sont les autorités civiles et militaires, à leur tête, le chef de la Daïra de Mérine par intérim, qui sont parvenus tant bien que mal, à apaiser les esprits échaudés et procéder à la réouverture de la mairie, tout en s'engageant à étudier leurs revendications et mener une enquête approfondie sur la gestion municipale et notamment les anomalies et autres fantaisies évoquées par les contestataires.