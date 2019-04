SIDI BEL ABBES : Les citoyens de Bouaiche réclament le gaz

Les habitants de la cité des 50 logements sociaux de Bouaïche localité relevant de la commune de Sidi- Daho, à 05 km au sud de Sidi Bel Abbès, ne cessent ces jours de cette rude période, d'exprimer leurs sentiments de colère, en continuant à vivre dans des conditions déplorables. Ils déclarent avoir de tout temps, réclamé le raccordement de leurs habitations aux réseaux du gaz de ville et de l'éclairage public, sans la moindre réaction des responsables et élus locaux qui semblent verser dans les affres du mutisme. '' Après avoir frappé à toutes les portes, notre cité reste toujours dépourvue de ces deux commodités essentielles et nous ne savons plus à quel saint nous vouer '', soulignent des représentants du quartier en rappelant qu'ils ont passé l'hiver en recourant à des bouteilles de gaz butane. ''A cela s'ajoute l’éclairage public très défectueux'', renchérissent d'autres plaignants qui expliquent avoir fait preuve davantage de patience, mais en vain, la patience a des limites.