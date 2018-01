SIDI BEL ABBES : Les citoyens de Bir-Hmam réclament un lycée

Par le biais d'une lettre collective dûment rédigée et signée par les habitants de Bir-Hmam, relevant de la Daïra de Marhoum, 110 km au sud de Sidi Bel Abbès, notamment les parents d'élèves et des membres de diverses associations locales, interpellent les responsables locaux ainsi que la Ministre de l'Éducation nationale, pour se pencher sur leur revendication qu’ils jugent équitable. Les signataires réclament un lycée pour la localité, chef-lieu de commune où leurs enfants, au nombre de120, fréquentent actuellement le lycée Berriah Allal de Marhoum, distant de 30 km de leurs domiciles."Nos progénitures, diront-ils, sont contraints de parcourir chaque jour, 60 km en aller/retour, au moyen de 03 bus de transport scolaire; une piteuse situation qui leur fait vivre le martyre, en ces moments d'un hiver rude et sans précédent, à tel point que plusieurs lycéens seraient sur le point d'abandonner leurs études secondaires et notamment les filles.".D'autres soulignent qu'aucun projet de réalisation d'un lycée à Bir-Hmam n'est au programme des autorités, que ce soit pour cette année ou pour les années à venir:"L'inexistence de cet établissement secondaire a considérablement contribué à la déperdition scolaire et les chiffres de ces nombreux échecs sont là pour justifier nos déclarations, est-il écrit sur la missive.