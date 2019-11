SIDI BEL ABBES : Les anciens forestiers revendiquent un local de rencontres

Plusieurs dizaines d'anciens cadres et agents forestiers de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ne cessent ces jours, de monter au créneau, en revendiquant un local pouvant servir de lieu de leurs rencontres. ''Nous nous trouvons actuellement en quête d'un bureau de rencontres que nous demandons aux autorités de la wilaya et notamment les responsables de la conservation des forêts", diront des sexagénaires du chef lieu de wilaya, en précisant qu'ils seraient prêts à créer leur propre association, conformément à la réglementation en vigueur. D'autres ajoutent:"C'est le temps où la solitude frappe peut-être le plus fort ;nous avons l'impression d'être mis à l'écart ,éloignés les uns des autres, seuls avec peu de perspectives de réunions et rencontres servant à partager nos expériences et connaissances avec les travailleurs encore en activité dans le secteur et dans l'entourage d'anciens collègues de travail, perdus de vue. Depuis fort longtemps mais qui tiendraient toujours à œuvrer efficacement pour apporter ce plus nécessaire à la communauté obligée de s'organiser". ''Nous traversons aujourd'hui une situation qui ,bien qu'embarrassante, n'ôte en rien à notre volonté d'être au diapason des attentes des membres de cette frange sociale qui ont passé la majeure partie de leur vie en servant loyalement le pays'', renchérissent d'autres requérants, issus du Nord de Sidi Bel Abbès.