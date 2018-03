SIDI BEL ABBES : Les agriculteurs se tournent vers l’aquaculture

25 agriculteurs issus de différentes communes de la Wilaya de Sidi Bel Abbès viennent d'achever, jeudi dernier une faste session de formation, organisée du 04 au 08 mars, à la bibliothèque Mohamed Kebatti ,par la direction de la pêche et des ressources halieutiques de Sidi Bel Abbès, en étroite collaboration de l'école de formation technique de la pêche et de l'aquaculture de Béni Saf, dont des professionnels du domaine ont été chargés de l'encadrement, apprend-on de certains participants visiblement satisfaits. En dépit de sa courte durée, le stage en question aurait été d'un grand apport, selon certains agriculteurs visiblement satisfaits de cette louable initiative programmée par les responsables du secteur qui ne ménagent aucun effort pour les assister, préconisant que l'intégration dans l'aquaculture devient plus que nécessaire. Après des séances d'apprentissage théorique tenues à la bibliothèque précitée, l'ultime phase du volet pratique s'est donc déroulée jeudi passé au niveau d'une ferme agricole à Hassi Daho, 10 km au sud de la capitale de la wilaya laquelle dispose d'un bassin d'irrigation ensemencé d'alevins de poissons. Les techniciens leur ont appris, preuve à l'appui, que les eaux d'un bassin d'irrigation ensemencé d'alevins seraient très riches en matières organiques naturelles susceptibles de fertiliser le sol. "L'élevage aquacole convenant à cette région, ont-ils lancé, serait celui de la carpe royale ''.