SIDI BEL ABBES : Les accidents de la route en baisse

Les services de la sécurité publique relevant de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ayant établi un bilan exhaustif du mois d'octobre dernier, ont enregistré 33 accidents de la circulation lesquels ont fait 2 morts et 41 blessés légers, un bilan apparemment revu à la baisse par rapport au mois précédent, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Le facteur humain, selon le même communiqué, en serait la cause principale justifiée par le non respect du code de la route et à un degré moindre, par l'état et la défectuosité des véhicules. Durant le même mois ,25 véhicules ont été mis en fourrière pour diverses contraventions commises par les conducteurs. Les services de police ont recensé 18 infractions inhérentes au secteur de l’urbanisme et de la protection de l'environnement et 31 autres liées à la santé publique, pour lesquelles toutes les mesures nécessaires ont été entreprises conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre de la lutte menée contre le commerce illicite, les forces de police ont procédé à la saisie de plus de 15 quintaux de légumes et 4 quintaux de fruits impropres à la consommation ainsi que 62 kg de fruits secs, conclut le communiqué.