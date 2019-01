SIDI BEL ABBES : Le wali insiste sur la viabilisation des cités

Le wali de Sidi Bel Abbès, M. Ahmed Sassi Abdelhafidh, accompagné d'une forte délégation, a inspecté plusieurs chantiers de construction de logements et d'établissements scolaires en cours d'achèvement, dans les communes de Mostéfa Ben Brahim,Telmouni situés à une quinzaine de km à l'est , puis dans la commune de Sidi Bel Abbès. Tout au long de sa tournée, le premier responsable de l'exécutif de Wilaya, n'a pas cessé d'exhorter les promoteurs de respecter scrupuleusement les délais impartis dans la réalisation mais aussi et surtout la qualité de construction. M. Sassi a ainsi accordé un ultimatum de 02 mois aux promoteurs pour la livraison du projet des 2000 logements, tous types confondus, lesquels seraient distribués à la date prévue initialement. Il a également insisté sur la viabilisation urbaine des cités d’habitation et a exigé également la livraison des établissements scolaires dans les délais impartis.