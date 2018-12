SIDI BEL ABBES : Le wali décide la fermeture des marchés à bestiaux

Le wali de Sidi Bel Abbès, M. Ahmed Abdelhafid Sassi vient de décider, par le biais d'un arrêté officiel, la fermeture des 09 marchés à bestiaux répartis réglementairement à travers le territoire de la wilaya, a-t-on appris d'un communiqué d'information émanant de la cellule de wilaya. Cette décision ferait suite à un climat de panique et d'inquiétude dû vraisemblablement à des cas de fièvre aphteuse enregistrés dans les communes de Marhoum et Téghalimet, relevant de la partie sud ,connues pour être des zones d'élevage caprin ,bovin et ovin, indiquent d'autres sources concordantes., Et de crainte que ces risques ne s'étendent vers d'autres zones, le premier responsable de l'exécutif de la wilaya, a ordonné la fermeture périodique de ces marchés hebdomadaires pendant un mois, en portant à la connaissance des milliers d'éleveurs que ces mesures ne seraient que préventives ,devant les contraindre à solliciter les services vétérinaires. Tout déplacement de cheptel d'une région à une autre, conclut le communiqué, devrait répondre aux dispositions nécessaires mises en vigueur.