SIDI BEL ABBES : Le voleur des bacs à ordures sous les verrous

Les éléments des forces de police, relevant de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent de mettre la main sur un trentenaire, impliqué dans l'affaire de vol de grands bacs à ordures, au grand soulagement de la population locale, rapporte un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Le coup de filet, selon le communiqué, a été réussi suite à des renseignements et autres plaintes parvenues auprès de leurs services. Ayant entamé les investigations nécessaires liées à ces actes de vols itératifs qui ont intrigué les citoyens, les éléments de forces de police arriveront à arrêter le jeune malfrat en flagrant délit de vol de bacs à ordures. Ce dernier faisait probablement semblant de collecter du pain rassis et des sachets en plastique dans les baquets, une astuce qui aurait bien éveillé l'attention des enquêteurs. Présenté par devant le procureur près le tribunal, il a été placé sous mandat de dépôt.