SIDI BEL ABBES : Le tronçon ‘’Mezaourou-Télagh’’ bientôt revêtu

Les travaux de revêtement en béton bitumineux du tronçon routier Mezaourou -Télagh, sur un linéaire de 8,3 km, dépendant de la RN°94 ,reliant Tlemcen à Saïda ,via Sidi Bel Abbès, seraient lancés officiellement dans les tout prochains jours, a souligné Mr Athmani ,directeur des travaux publics de la Wilaya de Sidi Bel Abbès."Il est important, a-t-il déclaré, tout en tenant à donner plus d’éclaircissements, de préciser que ce tronçon de ka RN 94 drainant un trafic assez important est effectivement en état de dégradation avancée. C’est pourquoi, nous n'avons jamais cessé de demander l'inscription d'une opération de sa réhabilitation lors des séances d'arbitrage tenues au niveau du Ministère des Finances depuis l'an 2014. Et ce n'est qu'en novembre 2017 ,qu'une action d'entretien routier et autoroutier fut retenue par le biais d'une décision notifiée le 31-12-2017.A une question de connaître les raisons de ce retard de deux longues années pour voir enfin le projet attribué à une ETPS illustre de Sidi Bel Abbes ,le premier responsable du secteur des travaux publics dira que ces problèmes d'ordre purement technique, de renvoi ,d'atermoiement ou de faux-fuyant seraient dus au refus du chef d'entreprise de signer l'ODS, avec introduction d'une demande d'actualisation des prix, compte tenu de la période séparant la date de la soumission et la notification de l'ordre de service. Devant cette situation et en vertu de la clause de contrat’ Nature des prix, actualisation et révision "lequel précise que les prix sont fermés non révisables et non actualisables, et suite à la correspondance N°281/DGI du 10-06-2019, émanant de la Direction Générale des infrastructures nous signifiant de nous conformer à la réglementation en vigueur, une décision de résiliation s'en est suivie à l'amiable le 17 juillet dernier. Le projet de revêtement du même tronçon, ayant fait l'objet de revendications des citoyens de Mezaourou au début du mois de septembre , vient d'être attribué le 17 -09-2019 ,à la même entreprise pour un montant de 126.692.160,00 DA et un délai de réalisation de 03 mois, conclut M.Athmani visiblement satisfait et rasséréné. Dans la région, la bonne nouvelle ayant fait le tour d'horizon, a réjoui l'ensemble des populations locales et riveraines qui attendait avec impatience le lancement de ces travaux de revêtement et notamment les usagers de la route qui éprouvaient toutes les peines du monde en empruntant cette route à grande circulation.