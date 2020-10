SIDI BEL ABBES : Le torchon brûle entre l'ex-directrice et l'actuel directeur de l'artisanat

Le torchon brûle à nouveau, entre l'ancienne directrice et l'actuel directeur de l'artisanat de Sidi Bel Abbès, selon des sources concordantes du secteur en question. L'actuel directeur de l'artisanat, selon notre source se trouverait très malmené et accusé de tous les ''maux" par la directrice qui n'aurait cessé, ces derniers jours, de critiquer le directeur, M. Berriah qui n'a donné aucun signe de vie jusqu'à nos jours pour réagir et pouvoir se défendre. L'ex-directrice l'incrimine et l'accuse de détournements et autres malversations auxquels il n'aurait jamais réagi, mais du coup, il se terre quelque part dans la ville et se confine dans la discrétion totale, selon ces interlocuteurs qui ont requis l'anonymat demandant l'intervention pure et simple du wali.