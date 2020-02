SIDI BEL ABBES : Le service de l'état civil de la mairie paralysé par une grève

Depuis exactement sept jours, le service de l'état civil de la mairie de Sidi Bel Abbès, reste paralysé par un mouvement d'arrêt de travail des travailleurs. ''Cette grève a été organisée, ont-ils souligné, à l'issue de l'éviction par le secrétaire général, du chef de ce service et son affectation pour accomplir une autre tâche. La victime se disant lésée dans ses droits absolus et surprise par cette décision qu'elle jugerait non conforme à la réglementation, crie à l'injustice et à la manipulation. Ce mouvement, largement suivi, serait soutenu par plusieurs autres services de l'hôtel de ville et de ses annexes, à l'image des services du personnel, ceux du patrimoine communal, de comptabilité, des transports et le service des pièces d'identité et de la carte grise. Le tout appuyé par le soutien inconditionnel du syndicat local de la SNAPAP (syndicat national autonome des personnels de l'administration publique).