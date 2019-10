SIDI BEL-ABBES : Le policier auteur d’un quadruple crime se donne la mort

Le policier qui a tué dimanche son ex-épouse et trois membres de sa belle-famille à Sidi Lahcène (Sidi Bel-Abbès), s’est donné la mort tôt dans la matinée du mardi dans son domicile à Tabia, a appris l’APS de source sécuritaire. Le policier a fait usage de son arme pour se donner la mort au moment où les forces de sécurité avaient pris d’assaut le lieu où il s’est retranché, refusant de se rendre. Il a rendu l’âme après son transfert au CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-Abbès. Depuis dimanche, les services de sécurité avaient encerclé la maison où l’auteur de ce quadruple crime s’était refugié. Ils ont tenté de le persuader de se rendre mais le mis en cause les a menacé de faire usage de son arme. Ce policier, rappelle-t-on, avait tué dimanche matin, son ex-épouse, ses deux ex-beaux-parents et son ex-belle sœur. Il avait également blessé son ex-beau-frère.