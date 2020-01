SIDI BEL ABBES : Le nouveau wali prend ses fonctions

Mr. Limani Mustapha, nouveau wali de Sidi Bel Abbès, a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions, le jeudi 30 janvier 2020. La cérémonie d'installation a été tenue au niveau de la salle des conférences de la wilaya, en présence des premiers responsables ,des directeurs de l'exécutif, des élus, des membres de la société civile ,ainsi que du wali sortant, Mr Ahmed Abdelhafidh Saci. Dans une brève allocution, ce dernier a tenu à vanter le rôle prépondérant joué par la composante, dans l'accomplissement de la mission qu'ils ont engagée côte à côte, durant 16 mois, pour le développement de la wilaya, demandant à la forte assistance d'apporter son aide à son successeur. Le nouveau wali, précédemment à Bouira, a sollicité, dans son intervention, le soutien de l'ensemble des cadres, dans le but de mener à bien sa mission. Il a, par ailleurs, assuré la population de son entière disponibilité et exprimé son souhait de travailler dans les meilleures conditions avec ses nouveaux collaborateurs, à la tête de la wilaya du saint patron Sidi Bel Abbès El Bouzidi,''une wilaya, a-t-il lancé, connue pour avoir franchi des pas géants dans l'édification nationale, notamment dans les secteurs agricole industriel". Pour rappel, Mr Limani Mustapha avait été tour à tour, Chef de la Daïra de Messaâd (2001-2006), Chef de la Daïra de Sétif (2006-2009), Chef de la Daïra de Constantine (2009-2012), S.G de la wilaya d'Annaba (2012-2015) où il avait également assuré l'intérim, après le décès de Mounib Sandid , wali d'Adrar (2015-2015) ,Wali de Boumerdes (2015-2017) et wali de Bouira (2017-2020).