SIDI BEL ABBES : Le gaz de ville tarde à venir à Aïn Djouhar et Aïn Bent Soltane

Les quelque 1500 habitants d’Ain Djouhar et Aïn Bent Soltane, deux petites et paisibles localités perchées sur de hautes montagnes hallucinantes, et relevant de la commune d'Oued Taourira, 80 km au sud de Sidi Bel Abbès, soulignent avec regret et amertume qu'ils souffrent actuellement le martyre en raison du gaz de ville qui y fait défaut. ''En cette période hivernale d'un froid indescriptible, dira un des représentants des citoyens d'Ain Bent Soltane, nous sommes des centaines de familles à souffrir de l'inexistence de cette énergie nécessaire, attendue impatiemment depuis des années, contrairement aux localités avoisinantes, à l'exemple du chef-lieu de commune'. D'autres plaignants d’Aïn Djouhar renchérissent :'' Nous ne savons pas comment exprimer notre ras-le bol de cette situation prévalant de surcroît au 3ème millénaire. Notre calvaire dure depuis des années et nous ne survivons que grâce à la bouteille de gaz butane, nous avons patienté trop longtemps, mais la patience a bien des limites!’’. Sollicité au téléphone, Mr Douma, Maire d'Oued Taourira tout rassurant, déclare que ce n'est plus qu'une affaire de quelques jours et tout rentrerait dans l'ordre. Le marché a déjà été conclu entre la D.M.I et la Sonelgaz. Cette dernière devrait lancer un appel d'offres du projet à réaliser".