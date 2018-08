SIDI BEL ABBES : Le festival du Rai ouvert sous haute tension

La 10ème édition du festival national du Rai, organisée au niveau de la maison de la culture Kateb Yacine de Sidi Bel Abbès a été ouverte officiellement et comme prévu, mercredi dernier, par le wali Mr Tahar Hachani mais sans pour autant faire l'unanimité. Un impressionnant cordon de sécurité a donc été formé par diverses brigades spécialisées relevant de la Sûreté de wilaya, dès le passage de Hattab, Raïna Rai ,Hakim Salhi,Cheikh Naâm, ou cette pléiade de jeunes artistes de la musique moderne ,à l'image de Akil Sghir, Imad, et Brahim Haderbach ,lauréat de l'émission Alhan oua Chabab qui ont subjugué les adeptes. Les éléments de la brigade anti -émeutes étaient fortement présents prêts à repousser toute tentative de cette marée humaine, en majorité des jeunes, venus se rassembler en face de la maison de la culture pour exprimer leur refus et faire part de leur farouche opposition, emboîtant vraisemblablement le pas à leurs concitoyens d'Ouargla ayant tout simplement contraint les autorités locales à annuler une soirée artistique, programmée la fin du mois de juillet dernier. Les mécontents ayant d'ailleurs effectué des prières collectives sur la place Wiam du quartier populeux Sidi Jillali, n'ont pas cessé d'appeler au boycott de cette manifestation musicale, ''tenue, criaient-ils, au moment où plusieurs familles de l'Est algérien pleurent leurs fils tombés sous les balles assassines de la horde terroriste. Ils réclamaient en parallèle, de l'emploi aux milliers de jeunes engouffrés dans les affres d'un chômage endémique".