SIDI BEL ABBES : Le courrier n'arrive pas à ses destinataires !

Les responsables du secteur d'Algérie poste de Sidi Bel Abbès, déclarent à l'unanimité, se retrouver actuellement dans une situation exaspérante, en raison du courrier postal qui n'arrive point à destination pour lequel expéditeurs et destinataires ne cessent de se plaindre. ''Nous postons de temps en temps et des guichets des bureaux, le courrier, mais il ne parviendrait jamais à nos correspondants’’, diront des citoyens perplexes et embarrassés du quartier populeux Sidi Djillali. D'autres renchérissent non sans inquiétude :"nous ne savons quoi faire pour retrouver ces lettres attendues depuis plusieurs jours avec impatience". Les responsables d'Algérie -Poste s'en lavent la main et soulignent que le courrier postal serait toujours codé pour faciliter la tâche au distributeur. "Néanmoins, si ces lettres n'arrivent pas à leurs destinataires, ce n'est pas à cause de l'envoi dans la mauvaise direction ou d'un vol, mais c'est à cause du manque ou de l'inexistence pure et simple des boîtes postales dans la plupart des immeubles de ces quartiers érigés dans un passé tout récent, lançant ainsi la balle aux habitants, en déclarant que 17 facteurs ont pourtant été recrutés ces derniers temps afin de procéder à la distribution du courrier''. 'Une campagne de sensibilisation serait sur le point d'être organisée en collaboration avec les présidents des quartiers, dans le but d'appeler les chefs de familles à installer des boîtes postales pour éviter tout désagrément.