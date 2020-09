SIDI BEL ABBES : Le corps sans vie d’un adolescent repêché d'une retenue d'eau

Alertée par des riverains de la promiscuité, une équipe mixte d'agents de la protection civile et de plongeurs de Sidi Bel Abbès, est intervenue promptement, dans l'après-midi de mercredi 23 septembre 2020, dans un champ agricole, sis au douar Belahcen, commune de Lamtar ,25 km à l'Ouest du chef-lieu de Wilaya, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information de la protection civile. Après tant d'efforts, les plongeurs et autres éléments d'intervention, sont parvenus à repêcher le corps sans vie d'un adolescent, d'une retenue d'eau. La victime, selon le communiqué, serait âgée de 13 ans, elle répondrait aux initiales de CH.J. La dépouille mortelle a été transportée à la morgue du CHU Hassani Abdelkader. Une enquête a bien sûr été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.