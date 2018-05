SIDI BEL ABBES : Le cadavre d’un quadragénaire rejeté par l'oued Mékerra

Le corps sans vie d'un homme âgé d’une quarantaine d’années, rejeté vraisemblablement par les eaux pluviales, a été repêché hier, de l'oued Mekerra, par les agents de la protection civile, a-t on appris d'une source autorisée. La dépouille mortelle de l'infortuné quadragénaire, non encore identifié, ne portant a priori aucune trace de violence, a été déposée à la morgue du C.H.U Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbès. Les éléments de la 7ème Sûreté Urbaine, territorialement compétents, ont, quant à eux, ouvert une enquête afin de procéder à l'identification de la victime et de déterminer les circonstances exactes de cet énième drame causé le plus souvent par des eaux pluviales en furie de l'oued Mekerra qui traverse la ville.