SIDI BEL ABBES : Le SG de l'APC des Amarna suspendu de ses fonctions

Le secrétaire général de l’APC des Amarna, relevant de la Daïra de Sidi Lahcen, a été suspendu de ses fonctions, pour son implication avec l’ex-maire, dans des affaires de corruption et de dilapidation de denier public. Cette suspension fait suite à une enquête approfondie déclenchée par la brigade de recherches et d’investigations de la gendarmerie nationale, dans des affaires de faux et usage de faux, falsification de documents, dilapidation de denier public, surfacturation de produits alimentaires destinés aux cantines scolaires, et attribution de marchés publics contrairement à la réglementation. Pour rappel, l’ex P/APC de la même municipalité a été suspendu sur décision du wali, il ya près de deux semaines, après sa comparution en compagnie de ses collaborateurs et fournisseurs, devant le parquet de Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès.