SIDI BEL ABBES : Le 58ème anniversaire du 17 octobre 61 commémoré à Dhaya

Cette année, à Sidi Bel Abbès, le 58ème anniversaire du 17 octobre 1961,tragique épisode de la guerre de libération nationale, a été commémoré officiellement à Dhaya ,anciennement Bossuet,60 km au sud de Sidi Bel Abbes, en présence du wali ,Mr Ahmed Abdelhafid Sassi, arrivé à la tête d'une forte délégation dont les autorités militaires, des membres de l'exécutif ,une poignée encore en vie des Moudjahidine, des familles de Martyrs et autres membres d'associations et d'organisations de la société civile. Après la cérémonie de recueillement ,le dépôt de gerbes de fleurs au carré des martyrs, la lecture de la Fatiha et la levée des couleurs nationales , les présents se sont rendus au nouveau lycée Bouzidi Abdelkader de type 800/200 , pour procéder à son inauguration officielle, avant de prendre part aux côtés des élèves, à une conférence éloquente ,accordée par Mr Sahouli ,illustre professeur universitaire d'histoire, sur la répression meurtrière, décidée par la police française, lors d'une manifestation d'Algériens, tenue à Paris par des militants de la fédération de France du FLN.Des cadeaux et des attestations de reconnaissance ont aussi été distribués aux membres de la famille révolutionnaire ainsi qu'au professeur -conférencier. Pour clore l'événement, une cérémonie de remise symbolique des clés, a été organisée à la fin de la commémoration, au profit des représentants des bénéficiaires de 80 logements sociaux de Mézaourou , commune avoisinante relevant de la même Daïra de Télagh.