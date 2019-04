SIDI BEL ABBES : Large sensibilisation sur le désherbage et la fertilisation

Les responsables des services agricoles de la wilaya ne cessent, ces jours ci, d’organiser des journées de sensibilisation à travers les quatre coins de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sur le désherbage et la fertilisation. Dans ce contexte ,ils viennent en effet, de rencontrer des agriculteurs des Daïras de Moulay Slissen ,Mustapha Benbrahim, Sidi Ali Boussidi,Tessalah,Télagh avant de terminer la première étape du programme ce jeudi ,á Mérine, daïra à vocation agricole par excellence, en présence des responsables des services de la protection des végétaux et de la vulgarisation de la D.S.A ainsi que ceux de la C.C.L.S, de la chambre d'agriculture , de l'U.N.P.A, du subdivisionnaire, d’un ingénieur agronome et de techniciens. L'objectif pour les organisateurs étant l’exhortation des agriculteurs , céréaliculteurs et autres travailleurs de la terre ,à procéder en cette période cruciale de printemps, aux pratiques du désherbage, consistant à limiter le développement des adventices ou mauvaises herbes qui concurrencent les plantes cultivées, avant d'exercer une bonne gestion de l'azote'' dont la gestion optimale pour les céréales ,diront des intervenants, vise à faire correspondre l'apport en azote avec la demande en azote de la culture et sa quantité nécessaire pour une culture serait fonction du niveau de croissance des plants; plus la croissance est importante, plus la demande en azote serait élevée. Sa gestion rationnelle, selon le conseiller agricole, serait aussi louable au plan environnemental mais une fertilisation excessive augmenterait le risque de verser et diminuerait le revenu.