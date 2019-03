SIDI BEL ABBES : Large protestation à Benachiba, Lamtar et Sehala

Trois communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès , à savoir Benachiba Chélia au sud,Lamtar à l'ouest et Sehala au nord ont vécu ces trois derniers jours au rythme des mouvements de protestation et de contestation observés par les citoyens exclus des listes de bénéficiaires de logements sociaux ou ruraux. A Benachiba Chélia,relevant de la Daïra de Ténira,30 km au sud de la capitale de la wilaya, et á Sehala ,localité dépendant de la Daïra de Sidi Lahcen,30 km au nord, les habitants n'ont pas trouvés mieux que de fermer le siège de la mairie, exigeant le départ du P/APC et présence du chef de l'exécutif afin de déclencher des enquêtes relatives aux comportements excessifs des maires décriés et à l'exclusion de ces pères de familles des listes de bénéficiaires. Par ailleurs, de nombreux citoyens de Lamtar 25 km à l'ouest ,sont redescendus, pour la seconde fois en autocar à Sidi Bel Abbès, pour observer des sit-in devant le siège de la wilaya, drapeaux et banderoles à la main et réclamant sans cesse la présence de M. Ahmed Abdelhafid Sassi pour d'amples explications sur le problème de logements ruraux qui tardent à être distribués, en dépit de toutes les promesses et des longues années d'attente.