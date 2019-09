SIDI BEL ABBES : Lâcher de 350 chardonnerets

Une opération de lâcher de 350 chardonnerets, saisis et destinés à la commercialisation illégale sur les marchés locaux, a été effectuée avec succès, dans les alentours forestiers de la RN 92, dans le cadre de la protection de la vie et de la multiplication de cette espèce d'oiseaux colorés, partiellement migrateurs. L’opération a été prise en charge par les agents de la conservation des forêts en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, cette opération qui est la seconde du genre après celle entreprise il y a moins de dix jours, portant sur le lâcher de 60 oiseaux de la même espèce. Ce lâcher aura été bien accueilli par les férus dame Nature et notamment ceux de l'espace forestier et des protecteurs de la vie sauvage, visant à la préservation de cette espèce d'oiseaux en voie de disparition. Il s'adapte aisément au climat de la région, caractérisé par la disponibilité de points d'eau et la richesse forestière. Il faut rappeler que cette espèce est protégée par la loi 04-07 du 14 août 2004 relative à la chasse. Le chardonneret est granivore, il se nourrit particulièrement des grains de chardon d’où est tiré son nom et est considéré comme l’oiseau référentiel du chant.