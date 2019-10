SIDI BEL ABBES : La santé mentale, thème d'une formation de 5 jours

Dans le cadre de la stratégie élaborée et développée par l'organisation mondiale de la santé (OMS) pour la santé mentale et la prévention et en vertu du programme national de santé mentale établi sur une base de consultation de professionnels, techniciens et autres spécialistes, les premiers responsables de différents services de Sidi Bel Abbès, concernés par le secteur sensible de ''la Santé Humaine '', organisent depuis le 20 du mois en cours, à l'école paramédicale , une louable initiative au profit des médecins généralistes relative à la santé humaine. Les participants à ce séminaire de 5 jours, relevant de plusieurs secteurs d'activités de la wilaya de Sidi Bel Abbès, discutent inlassablement de la prévention sur les troubles mentaux, neurologiques comme la dépression, l'arriération mentale, la toxicomanie, l'épilepsie et les troubles psychosociaux liés aux événements traumatisants. Ce regroupement, selon les organisateurs, a également pour objectifs, la mise en place d'une organisation de soins plus adaptée, plus efficace et moins coûteuse ainsi que le renforcement de la prévention, la mise en place de mécanismes de réhabilitation, l'élaboration de programmes de communication pour l'éducation sanitaire des citoyens en terme de santé mentale et l'établissement d'une planification d'une formation adaptée aux besoins et aux possibilités. De l'avis général, ce séminaire devant se terminer ce jeudi 24 octobre, serait en passe de connaître un beau succès, en raison de l'importance qu’il revêt.