SIDI BEL ABBES : La route Redjem Demouche -Mécheria fait 2 morts et un blessé

Un effroyable accident de la circulation est survenu mercredi dernier, sur l'axe routier Redjem Demouche, relevant de la wilaya de Sidi Bel Abbès, à Mécheria, dans la Wilaya limitrophe de Naâma, faisant 2 morts et 1 blessé, a indiqué une source digne de foi. Le drame, selon notre source, se serait produit entre un véhicule de type Mercédes et un poids lourds transportant des moutons et roulant en sens inverse. A l'issue d'une manœuvre inconvenante de l'un des deux conducteurs, une violente collision eut lieu entre les véhicules. Bilan, 2 morts sur les lieux dans la Mercedes, alors que le conducteur du camion a été grièvement blessé. Le blessé grave à été évacué aux UMC d'un établissement hospitalier d'une zone steppique, alors que les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue, conclut la même source.