SIDI BEL ABBES : La région de Mérine toujours sans station-service

Dans une lettre collective dûment rédigée et signée, dont ''Réflexion ''détient une copie, un grand nombre de citoyens de Mérine, 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, notamment les automobilistes et les agriculteurs se demandent désespérément à quand l'implantation d'une station- service dans cette Daïra comptant 04 communes. ''Aussi paradoxal que cela puisse paraître, lit-on dans la lettre, notre Daïra se trouvant en plein expansion, ne dispose toujours pas de station service, contrairement aux 14 autres daïras de la wilaya .Nous ne saurions jamais pour quelle raison. Pourtant , il y en avait bel et bien une durant l'ère coloniale en plein centre ville de l'ancien Zégla , puis une seconde dans les années 80,au sein de la fameuse coopérative agricole dite"C.A.P.C.S",ajoutent les plaignants , rappelant que pour faire le plein, nous devrions rallier Télagh ou Téghalimet ,situées respectivement à 11 et 16 km . L'idée d'aménager une station d'essence destinée à répondre aux attentes des automobilistes et autres paysans de la région, aurait surtout germé depuis que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée. La daïra de Mérine avec près de 14.000 habitants traversée par la R.N 94 reliant Tlemcen à Saida et la R.N109 reliant Sidi Bel Abbès à Naama, El Bayadh, serait devenue une zone de passage à grande circulation, malheureusement dépourvue d'un relais de distribution de carburant. C.B de Télagh, l'un des postulants potentiels à ce projet ayant un impact incontestablement positif sur le plan d'intégration économique, aurait entrepris toutes les démarches administratives nécessaires afin de bénéficier d'une autorisation pour créer à Mérine une station service "Relais''; mais en vain.....le projet à réaliser est perçu comme un véritable coup d'épée dans l’eau, faute de terrain à caractère domanial. "Nous lançons un ultime appel aux autorités de la Wilaya, à leur tête le Wali, dans le but de trouver une solution adéquate et répondre aux besoins des populations locales et riveraines, mais aussi et surtout des automobilistes et autres usagers de la route, concluent les requérants.