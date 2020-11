SIDI BEL-ABBES : La protection civile mène une campagne de stérilisation

En application aux instructions émanant de la direction générale de la protection civile et dans le cadre de la campagne nationale de prévention menée contre le coronavirus, la Direction de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a programmé ce jeudi 19 novembre 2020, une campagne d'envergure. Cette louable initiative a été lancée officiellement par le secrétaire général de la wilaya, en présence des autorités locales, civiles et militaires. Elle devrait toucher les différents quartiers de la ville, rues et artères principales ainsi que les structures publiques et privées, les établissements scolaires et autres espaces. Un porte-son a même été utilisé par le chef de file afin de pouvoir s'adresser aux habitants, les sensibiliser et les appeler à respecter scrupuleusement les mesures de prévention nécessaires, servant à endiguer ou limiter la propagation galopante de Covid19, ou si possible, à rester chez eux. Les éléments de la protection civile des 15 unités stationnées dans la wilaya, ont pris énergiquement part à cette campagne, en faisant usage de 16 camions-pompes.