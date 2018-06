SIDI BEL ABBES : La production du lait Tessalah passe à 160.000 litres/jour

Selon les responsables du complexe laitier Tessalah, relevant du groupe Giplait dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, la production du lait est revue à la hausse pendant ce mois sacré de Ramadhan, pour passer de 80.000 à 160.000 litres par jour, après la forte demande des consommateurs de la Mekerra ,voire même des wilayas limitrophes. Ceci étant, selon des sources proches du complexe, les responsables auraient tablé sur la production du lait de vache très prisé et riche en calcium, protéines et autres vitamines et minéraux, au lieu du lait ordinaire. Cette décision pour le moins réjouissante, de doubler la production, aurait été prise afin de répondre à la demande des consommateurs, notamment ceux des villes de l'extrême sud de Sidi Bel Abbès, à l'image de Ras-El Ma, Redjem Demouche, Marhoum, et Hma.