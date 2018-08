SIDI BEL ABBES : La production céréalière a triplé

M.Chérifi, directeur de la C.C.L.S de Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbes, rencontré hier dimanche, a souligné que 2018 aura été une année record pour le blé, toutes céréales confondues. '' Télagh, Ras -El Ma, Marhoum, Mérine, Moulay Slissen , les 05 daïras comptant en tout 17 communes s'en sont bien sorties, avec une production globale de 246322 quintaux, a-t-il lancé très satisfait, répartis comme suit: 40991,40 qtx de blé dur,137927,90 qtx de blé tendre, 66.600 d'orge, et 802,60 qtx d'avoine ; soit une hausse de 300% par rapport à l'exercice 2017 durant lequel 80.000 qtx de céréales avaient été engrangés et stockés au niveau de notre coopérative''. Selon toujours le premier responsable de la C.C.L.S, ces chiffres pour le moins conformes aux attentes, pourraient sans nul doute, connaître une légère augmentation d'environ 20.000 autres quintaux de céréales, stockés dans le hangar implanté à Taoudmout, localité sise à quelque 80 km à l'est de Télagh et qu'ils devraient réceptionner tout prochainement. Les céréaliers eux, soutiennent que cette année aura été généreuse grâce aux bonnes conditions climatiques, mais aussi et surtout aux moyens matériels mis à leur disposition, dont 11 moissonneuses batteuses utilisées pendant 1850 heures de moisson.