SIDI BEL ABBES : La police traque les contrevenants au confinement

Depuis l'entrée en vigueur du dispositif de confinement sanitaire partiel, les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès continuent inlassablement et sans relâche, à appliquer et faire appliquer les mesures restrictives nécessaires, à l'encontre de tout contrevenant. A cet effet, durant la semaine écoulée, 219 personnes ont été verbalisées, 47 véhicules et 16 motos mis en fourrière, selon un communiqué de la cellule d'information, pour violation du '' couvre-feu'' ou pour non-respect des mesures de prévention, dites ''barrière'', instaurées contre la propagation du Covid-19. Les campagnes de sensibilisation et d'information sur les Coronavirus, seraient menées jusqu'à nos jours, par les forces de police de Sidi Bel Abbes et ce, au niveau des locaux de commerce et autres points de vente, en vue d'endiguer la propagation en cavale de la maudite maladie.