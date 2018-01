SIDI BEL ABBES : La police récupère 18 véhicules recherchés par Interpol

Les éléments de la brigade spécialisée, relevant de la Sûreté de la Wilaya de Sidi bel Abbès, sont parvenus ces derniers jours et à l'issue d'intenses investigations et des recherches, menées soigneusement, à récupérer 18 véhicules de luxe, dont 12 faisaient l'objet d'un avis de recherche lancé par les services d'Interpol, lit-on dans un communiqué émanant de la cellule de l'information et de la communication. Ces voitures de différentes marques, dont Audi Passat, Volkswagen, Peugeot 308, Mini Coper, étaient dérobées des pays de l'Europe à l'image de la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne pour être introduite illégalement en Algérie. Ce coup de filet salutaire de la police de Sidi Bel Abbès, a été réussi, selon le même communiqué, grâce à la conjugaison des efforts de ses éléments, et des moyens de pointe mis à leur disposition. Pour rappel, les mêmes services, agissant en étroite collaboration avec le bureau d'Interpol, relevant de la police judiciaire de la Sûreté de Wilaya ont réussi , durant les années passées , à démanteler des réseaux similaires spécialisés dans le trafic de voitures luxueuses, comme ce fut le cas, à la fin de 2013,où les brigades de police ,étaient parvenues à démanteler un réseau notoire de trafic international de véhicules et arrêter 50 mis en cause activement recherchés dont des fonctionnaires de l'administration publique, ayant fait 50 victimes. 163 véhicules de diverses marques avaient été récupérés, conclut le communiqué.