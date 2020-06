SIDI BEL ABBES : La police aux côtés des enfants malgré la pandémie

A l'occasion de la journée mondiale de l'enfance coïncidant avec le 1er juin de chaque année, des éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, tous grades confondus, n'ont pas manqué, lundi 1er juin 2020 de tendre la main à cette frange innocente de Sidi Bel Abbès, pour la côtoyer et célébrer un tant soit peu sa journée internationale, en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19,rapporté un communiqué de la cellule. Munis des moyens de protection contre le Coronavirus, les groupes d'enfants accompagnés de leurs parents, ont donc tiré profit de ''la mini-campagne" de sensibilisation et d'information programmée par la police exclusivement aux enfants à proximité des groupements d'habitation. Ces séances spécifiques auraient porté sur le Coronavirus qui tue encore dans le monde entier et sur la progression de l'épidémie qui continue son ralentissement en Algérie. Les innocents ont eu ensuite droit à un spectacle amusant, présenté en la circonstance, par un personnage facétieux jouant le clown. Les organisateurs de la SW ont clos la louable initiative par un concours du meilleur dessinateur et des prix symboliques aux participants.