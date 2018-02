SIDI BEL ABBES : La mairie de Tilmouni fermée par des contestataires

Suite à l'affichage de la liste des 80 bénéficiaires de logements sociaux, une centaine de citoyens de tous âges, de Tilmouni ,15 km à l'est de Sidi Bel Abbès, se disant lésés dans leur droit, après leur exclusion de la liste, n'ont rien fait de mieux aujourd’hui, que de fermer le siège de l'hôtel de ville, "façon, diront -ils, de dénoncer la politique de deux poids deux mesures, imposée par les élus et responsables locaux, chargés de la distribution de 80 logements sociaux,vient-on d'apprendre d'une source fiable. Les protestataires n'ayant pas eu la chance de bénéficier d'un "toit" qu'ils auraient attendu impatiemment, depuis fort longtemps, auraient donc obstrué toute issue donnant à la mairie, dans le seul but de contester le système d'attribution de ces logements et d'exprimer leur mécontentement au maire qu'ils accusent de leur avoir tout bonnement fait tort. A l'heure où nous mettons sous presse, la mairie de Tilmouni demeure cadenassé, en attente à la venue d'un responsable susceptible de convaincre les protestataires à revenir à la raison.