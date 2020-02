SIDI BEL ABBES : La mairie d’Aïn Aden fermée depuis 7 jours

Le siège de l’APC d'Aïn Aden, petit et paisible chef- lieu de commune relevant de la daïra de Sfisef, 35 km à l'est de Sidi Bel Abbes, est fermé depuis déjà une semaine, apprend-on de sources concordantes. La porte principale du siège de cette municipalité a été cadenassée par de nombreux citoyens, en majorité des jeunes qui accusent le maire de verser dans les affres du favoritisme, de l’injustice, d’abus de pouvoir et du clientélisme. Toutes les tentatives de certains sages du village qui n'ont cessé d'appeler les protestataires à revenir à la raison, auraient été vouées l'échec, selon notre source.