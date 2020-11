SIDI BEL ABBES : La gendarmerie saisit 2604 unités d’alcool

Les éléments de la gendarmerie nationale, relevant du groupement de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sont parvenus ces trois derniers jours, à déjouer une tentative d'introduction d'une quantité considérable de boissons alcoolisées, apprend-on d'une source autorisée. Cette quantité importante aurait été transportée au moyen d'un véhicule poids lourd, sur le CW 98 peu fréquent, reliant Sfisef à Ain Aden, ajoute notre source. Le coup de filet des éléments de la gendarmerie, a été réussi, grâce à des renseignements parvenus à leurs services, faisant état du passage d'un camion transportant cette quantité et lequel était guidé par deux véhicules dont les occupants servaient d'éclaireurs. Le plan bien élaboré leur a permis d'immobiliser le camion et de découvrir la marchandise dissimulée soigneusement: 2604 unités de boissons alcoolisées, de différentes marques destinées à la commercialisation illicite. 10 personnes ont aussi été arrêtées et 3 véhicules saisis. Toutes les dispositions ont été entreprises à l'encontre des mis en cause avant leur présentation par devant le procureur près le tribunal.