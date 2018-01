SIDI BEL ABBES : La gazelle de Cuvier se raréfie

Les membres d'associations de défense et de protection de l'environnement, ceux de la société civile, écolo et autres férus de Dame nature de la wilaya de Sidi Bel Abbès, notamment de la région sud, ne cessent ces jours ci, de s'inquiéter sur l'éclipse de la gazelle de Cuvier (gazelle cuvier) dite aussi gazelle des montagnes et qui, selon eux, n’a jamais réapparu depuis belle lurette. Les plaignants, rencontrés dans les principales villes et localités de cette partie de la Wilaya ,à l'image de Bouyetas, Mérine, Oued Taourira, Sidi Ali Benyoub, Tefessour ,Téghalimet, Télagh, Ténira ......,déclarent avoir d'ores et déjà tiré la sonnette d'alarme sur cette disparition subite de cette antilope légère et gracieuse, aux pattes fines et aux grands yeux, observée en troupeaux, dans les zones chaudes et sèches de la wilaya de la Mekerra."Nous pointons du doigt les chasseurs et les braconniers dont le nombre a considérablement augmenté et qui auraient contribué négativement à la destruction délibérée de l'habitat naturel de ces animaux inoffensifs, pourtant protégés par une loi adoptée en Algérie et à l'échelle continentale ou internationale, affirment des locuteurs tourmentés".D'autres intervenants dénoncent les dégâts considérables occasionnés par les multiples feux de forêts durant l’été dernier. Chose qui a, par conséquent, contraint la gazelle de Cuvier à quitter les lieux.