SIDI BEL ABBES : La foire des produits artisanaux bat son plein

La foire nationale des produits et objets artisanaux pour la célébration de Yennayer 2968 correspondant au 12 janvier 2018, tenue depuis une semaine au centre d'information et d'orientation touristique sis au centre-ville de Sidi Bel Abbès, bat actuellement son plein, devenant en cette période propice et de l'avis général, un grand pôle d'attraction. Cette "quinzaine commerciale "regroupe des exposants originaires des wilayas de Sidi Bel Abbès, d’Ain Témouchent, de Tlemcen, Tizi-Ouzou et Constantine et a engendré un afflux considérable de visiteurs venant de toutes parts. Les espaces réservés à l'exposition sont joliment décorés de produits artisanaux du cru local, pour donner à cette manifestation particulière son air de réjouissances populaires, notamment après que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika ait décrété Yennayer journée chômée et payée. Des artisans bien connus de Tizi Ouzou exposent au public la Djebba, la légendaire robe kabyle considérée, selon les connaisseurs présents, comme l'une des plus vieilles tenues traditionnelles d'Algérie. Divers récipients en poterie ou en cuivre étalés ça et là, sont appréciés en pareille occasion par la gent féminine fortement présente et attachée aux plats traditionnels dont le couscous et celui appelé communément ''mcharcham" à base de fèves sèches et de grains de blé dur. Les visiteurs rencontrés affirment être également intéressés par d'autres produits exposés, à l'image des arachides, figues sèches, de l'huile d'olive et autres confiseries et gâteaux de la tradition. La foire prendra fin dès la fin de cette semaine en cours, a-t-on appris.