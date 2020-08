SIDI BEL ABBES : La crise des liquidités perdure

"Cette pénurie de pécules sans précédent, vécue depuis de longs mois, ne manque toujours pas de susciter la colère des retraités dont une grande partie, ne peuvent tenir debout», diront des anciens gardes communaux du sud-ouest belabbesien, rencontrés devant l'enceinte d'un important bureau de poste. Et d'ajouter: «Le président de la République a pourtant ordonné, au début du mois en cours, l’ouverture d'enquêtes susceptibles de délimiter les auteurs ayant prémédité cette pénurie, voire même neutraliser les instigateurs et autres perturbateurs. Mais ces recommandations n'ont jamais été exécutées". "En dépit de la réaction de M. Abdelmadjid Tebboune, la situation que nous traversons est allée de mal en pis, renchérissent d'autres intervenants de Sfisef, visiblement mécontents, puisque dans les 80 bureaux de postes ou plus, les choses n'ont pas avancé d'un iota, nous laissant malheureusement face au spectre quotidien des files d'attente interminables qui n'en finissent pas. Et pour décrire et expliquer clairement cette image au niveau des bureaux de postes, des interlocuteurs ont tenu à faire part d'un fait singulier, jamais produit dans les annales d'Algérie-Poste :"une dizaine de nos concitoyens de la partie sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, manquant de moyens de subsistance et endettés'' jusqu'au cou ",n'ont rien fait de mieux que de parcourir environ 400 km, en aller-retour, pour se rendre dans les wilayas de Saïda ,puis d'El Bayadh, en quête de leurs modiques pensions qu'ils ont tout de même perçues, après avoir foulé le sol d'Ain el Hdjar, Sidi Khelifa, Khiter, Bogtob .....Kaf Lahmar et enfin El Bayadh".