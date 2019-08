SIDI BEL ABBES : La circulation paralysée à Louza, après la fermeture de la RN13

Pour la seconde journée consécutive, la R.N 13, reliant Sidi Bel Abbes à Ras El Ma via Télagh, la circulation automobile reste à nos jours paralysée en raison d'un grand mouvement de protestation organisé par les citoyens de Louza, localité de 2500 âmes, relevant de la Daïra de Ténira, 30 km au sud de Sifi Sidi Bel Abbes. Les centaines d'habitants ont donc rejoint la route à forte circulation, pour la bloquer au moyen de pneus brûlés, grosses pierres troncs d'arbres et autres objets hétéroclites, afin de dénoncer la pénurie d'eau potable, «sévissant depuis plusieurs mois», diront-ils. " Pour effectuer la prière, lancent des pères de familles, et faute d'eau saine ,nous nous voyons contraints aujourd'hui, de faire usage du "Taymoum",après toutes nos perpétuelles doléances restées muettes et sans suite aucune ,et nos enfants n'ont rien trouvé à faire que de procéder à la fermeture pure et simple de la RN13,en accordant bien sûr, ne laissant passer que des véhicules en urgence, tels les ambulances médicalisées, les véhicules de la protection civile et ceux des services forestières». Des jeunes manifestants renchérissent:" Nous souffrons les martyres au quotidien, à cause du manque criard du liquide précieux du au seul et unique forage, complètement asséché, le maire et ses collaborateurs nous ont de tout temps marginalisés. Ils ont brillé par leur absence et se sont permis d'alimenter la population locale, un tant soit peu, à l'aide de camions citernes. Nous demanderions au nom de la population au wali, de prendre des mesures strictes et adéquates à leur égard".