SIDI BEL ABBES : La Ventoline fait courir les asthmatiques

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et particulièrement dans les villes et localités rurales, la pénurie de la ventoline, a apparemment refait surface, ne créant que soucis et inquiétude chez les asthmatiques, a-t-on appris de certains gérants d'officines pharmaceutiques qui ont requis l'anonymat. "Si dans la capitale de la wilaya, ce bronchodilatateur prescrit pour le traitement d'asthme et de bronchites aiguës, se vend sous le comptoir, dans la quasi -totalité des 52 communes, il est tout bonnement indisponible", lancent certains malades ne sachant s'il s'agirait d'une rupture de stock ou d'une insuffisance en matière d'approvisionnement. ''La crise s'est fait sentir ces derniers jours, après le changement brusque du climat, donnant lieu à des tempêtes de sable nous ayant fait souffrir l'enfer, pour des problèmes respiratoires", renchérissent d'autres plaignants qui se demandent comment agir devant une situation pareille pour apaiser leurs souffrances quotidiennes.